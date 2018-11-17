الحريري: لست مسئولا عن عدم تشكيل الحكومة حتى الآن

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن حل مشكلة عدم تشكيل الحكومة حتى الآن، ليس لديه، وإنما لدى الآخرين، مشددا على أن هدفه الأساسي هو العمل على تطوير لبنان.



واعتبر الحريري – في تصريحات صحفية له اليوم، السبت – أن لبنان لديه فرصة ذهبية للتطوير والنهوض والنمو، خاصة في ضوء المساعدات المقررة بموجب مؤتمر "سيدر" الذي عقد في باريس مطلع هذا العام؛ لدعم الاقتصاد والبنى التحتية للبنان.



وقال إن أي حكومة ستأتي في المستقبل القريب، ستضع في بيانها الوزاري كل الإصلاحات والمشاريع الواردة في مؤتمر سيدر، مؤكدا أن كل الفرقاء السياسيين سبق أن وافقوا على ذلك.



وأوضح أن مؤتمر سيدر كان للمشروعات الكبرى، في حين أن القطاع الخاص سيكون هو الأساس في مجال المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هذا القطاع هو قاطرة النهوض بالاقتصاد الوطني "وكلما كبر القطاع الخاص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كبر الاقتصاد الوطني بصورة أكبر".



وأضاف أن مؤتمر سيدر لا يقتصر على المشروعات فحسب، وإنما تندرج في بنوده ضرورة إجراء إصلاحات متعددة، والتي من دونها لا يمكن للبنان أن ينهض، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سبق ووافق على إجراء جميع الإصلاحات الضرورية قبل انعقاد المؤتمر.



وكان الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله، أعلن أن الحزب لن يسمح بتشكيل الحكومة إلا بعد أن يتمثل حلفاؤه عن الطائفة السُنّية من فريق 8 آذار السياسي، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل (الممثل السياسي الأكبر للطائفة السُنّية في لبنان) الذي يتزعمه سعد الحريري، الأمر الذي اعتبره عدد كبير من القوى السياسية بمثابة استقواء بقوة السلاح من جانب الحزب على الدستور ومقدرات الدولة اللبنانية.



وأعلن الحريري، ردا على نصر الله، رفضه المطلق لهذا الشرط الذي وضعه حزب الله، وأنه لن يسمح بتحقيقه حتى وإن اقتضى الأمر اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، واصفا مجموعة النواب السُنّة الستة الذين يصر الحزب على توزير أحدهم، بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من الحزب بقصد عرقلة تشكيل الحكومة.

