وصول جثمان ساطع النعمانى إلى مسجد الشرطة بأكتوبر لأداء صلاة الجنازة

وصل جثمان الشهيد العقيد ساطع النعمانى، منذ قليل، إلى مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر؛ لتأدية صلاة الجنازة.



وحرص عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية، وأسرة الشهيد الراحل على التواجد بالمسجد.



ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الشهيد العقيد ساطع النعمانى، فى مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، فيما لم يتم تحديد موعد تلقى العزاء فى القاهرة حتى الآن.



يشار إلى أن جثمان الشهيد وصل إلى أرض الوطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عبر مطار القاهرة الدولى، على متن طائرة مصر للطيران القادمة من لندن.



ورحل العقيد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضي، في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.



وكان "النعماني" يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، وأصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتم علاجة بعدة دول وعاد لعمله من جديد.