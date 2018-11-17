ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وصول جثمان ساطع النعمانى إلى مسجد الشرطة بأكتوبر لأداء صلاة الجنازة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:45 م
صدى البلد
محمد بدران
وصل جثمان الشهيد العقيد ساطع النعمانى، منذ قليل، إلى مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر؛ لتأدية صلاة الجنازة.

وحرص عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية، وأسرة الشهيد الراحل على التواجد بالمسجد.

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الشهيد العقيد ساطع النعمانى، فى مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، فيما لم يتم تحديد موعد تلقى العزاء فى القاهرة حتى الآن.

يشار إلى أن جثمان الشهيد وصل إلى أرض الوطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عبر مطار القاهرة الدولى، على متن طائرة مصر للطيران القادمة من لندن.

ورحل العقيد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضي، في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.

وكان "النعماني" يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، وأصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتم علاجة بعدة دول وعاد لعمله من جديد.
loading...

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء: الاستثمارات المصرية في الجزائر تخطت 3.6 مليار دولار

كتلة سائرون تطالب البرلمان العراقي بالتحقيق في المليارات الغارقة

ننشر تحقيقات النيابة في واقعة تعذيب أطفال داخل حضانة بالإسكندرية

الأرض على موعد الليلة مع ظاهرة فلكية نادرة

تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم السبت

عبد المنعم أبو الفتوح يظهر في جلسة تجديد حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة

حزب المؤتمر: إطلاق حملة لإعادة الشخصية المصرية إلى أصلها

رئيس وزراء الجزائر لمدبولي: نتطلع لإنشاء شركات استثمارية مشتركة بين البلدين...صور

الدسوقي: 10 آلاف شقة للعاملين بالعاصمة الإدارية بمدينة بدر

وصول جثمان ساطع النعمانى إلى مسجد الشرطة بأكتوبر لأداء صلاة الجنازة

مغنية أمريكية تسافر داخل حقيبة سفر

رئيس السكة الحديد: غرف طوارئ بمناطق الهيئة استعدادا لموسم الشتاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

8 صور جديدة لسميرة سعيد من حفلها في القرية العالمية بدبي .. صور

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

فيديو

مجلس الوزراء: الاستثمارات المصرية في الجزائر تخطت 3.6 مليار دولار
مشاركات في منتدى الشباب: السيسي أثبت أننا دول ديمقراطية .. فيديو
دبلوماسي سابق: لابد من التغيير في أساليب الدعم المالي للاتحاد الأفريقي
بسام راضي: مصر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف مؤتمر التنوع البيولوجي
نقل النواب: تطوير القطاع لا يقل أهمية عن الصحة والتعليم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟