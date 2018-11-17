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منوعات

شاهد .. كلب يهاجم أسدا بشجاعة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:19 م
صدى البلد
أحمد شريف
المتعارف عليه أن الأسد هو ملك الغابة لقوته وشراسته، المشهودة بين جميع الحيوانات.

ولكن تلك القاعدة كسرها كلب صغير عندما هاجم أسدا وأنثاه، حينما كانا يتجولان بإحدى الغابات فى تنزانيا في شرق أفريقيا.

ويوضح فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، كلب لا يعرف الخوف يركض بثقه وينبح ويثور على أسد و زوجته مما دفعهم إلى ركض من الكلب وتجنبه بالرغم صغر حجمه لعدم توقعهم ردة فعله العنيفة.



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