الليلة.. مجدي إمام يكشف أسباب غيابه عن الساحة الفنية فى أول ظهور له

يستضيف الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، فى العاشرة مساء اليوم السبت، وغدا الاحد، ببرنامج واحد من الناس، المذاع على شاشة النهار، الفنان مجدى إمام، فى أول ظهور له، بعد اختفائه عن الاضواء لسنوات بعيدة.





ويكشف "مام" عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية واتجاهه إلى مجال تقديم البرامج الدينية ثم الابتعاد عن الشاشة.





كما يتحدث امام والذى لقب بالفتى الطائش، أثناء تمثيله، إلى هذا التحول فى حياته وكيف ترك الفن الفن وهو يبلغ 44 عامًا، وسافر إلى المدينة المنورة ومكث بها خمس سنوات، ونقل كل حياته وأسرته هناك وعمل في مجال الديكور.



