رئيس اتحاد العمال: قرض بـ300 مليون جنيه لتطوير الجامعة العمالية

قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه ناقش أزمة تطوير الجامعة العمالية مع وزير القوى العاملة، مضيفا ان الجامعة العمالية تساهم في تطوير العمل النقابي وتزيد من خبرة العمال في سوق العمل.



وأكد "المراغي"، أنه جار التفاوض مع عدد من البنوك للحصول على قرض بقيمة لن تقل عن 300 مليون جنيه، من أجل تطوير الجامعة العمالية، مضيفًا أن الاتحاد العام لديه رغبة قوية في تطوير الجامعة.



جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان، بجبالي المراغي، اليوم ، بمكتبه بديوان عام الوزارة، لبحث بعض الملفات العمالية، وإزالة كافة المعوقات التي قد تعترضهم في مواقع العمل المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها مع الوزراء المختصين.

