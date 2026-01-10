الجيش السوداني يحرر أم قليب بولاية شمال كردفان

استطاع الجيش السوداني فى تحرير منطقة أم قليب في ولاية شمال كردفان،فق استمرار لجهوده الحربية في حصار المليشيات والإحاطة بها وطردها.

ونجح الجيش السوداني في تحرير عشرات النازحين كانت تحتجزهم قوات الدعم السريع أثناء قدومهم من كادوقلي.

وسبق، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنه لن ينتصر كل من خان وطنه أو باعه أو جرى وراء أوهام لن تتحقق على الأرض.

وأضاف البرهان خلال كلمته بمناسبة الذكرى السبعين للاستقلال، أن الشعب السوداني مصمم على تحقيق النصر، والقوات المسلحة تقف مع الشعب لتحقيق الحرية والسلام والعدالة.

وتابع رئيس مجلس السيادة السوداني: «سنعمل جاهدين لتأسيس دولة السودان دولة المواطنة، وأن الوطن فسيح ويسع الجميع، مؤكدًا أن الجيش السوداني يخوض معركة استقلال من البطش والهمجية والاستعمار.