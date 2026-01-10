قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

200 نقطة احتجاج واستمرار انقطاع الإنترنت بإيران.. ماذا سيحدث إذا سقط النظام؟

احتجاجات إيران
احتجاجات إيران
محمد على

قال موقع "نتبلوكس" للمراقبة يوم السبت، إن "انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد" الذي فرضته السلطات الإيرانية مع خروج المتظاهرين إلى الشوارع قد استمر لمدة 36 ساعة.

وجاء في منشور على موقع إكس: "بعد ليلة أخرى من الاحتجاجات التي قوبلت بالقمع، تُظهر المقاييس أن انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد لا يزال قائماً منذ مدة 36 ساعة".

 المدن الإيرانية الكبرى

شهدت المدن الإيرانية الكبرى خلال الليل مظاهرات حاشدة جديدة تندد بالحكومة، في وقت حث فيه نجل الشاه المخلوع المتظاهرين يوم السبت على التخطيط للاستيلاء على مراكز المدن .

شكلت الاحتجاجات التي استمرت أسبوعين أحد أكبر التحديات للسلطات الدينية التي حكمت إيران منذ الثورة عام 1979، على الرغم من أن المرشد الأعلى علي خامنئي أعرب عن تحديه وألقى باللوم على الولايات المتحدة.

في أعقاب أكبر احتجاجات شهدتها الحركة حتى الآن يوم الخميس، اندلعت مظاهرات جديدة في وقت متأخر من يوم الجمعة، وفقًا لصور تحققت منها وكالة فرانس برس ومقاطع فيديو أخرى نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

أظهر مقطع فيديو تحققت منه وكالة فرانس برس، أن الناس في منطقة سعدات آباد بطهران كانوا يقرعون الأواني ويهتفون بشعارات مناهضة للحكومة بينما كانت السيارات تطلق أبواقها تأييداً لهم.

أظهرت صور أخرى تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر قنوات تلفزيونية ناطقة بالفارسية مقرها خارج إيران احتجاجات كبيرة مماثلة في أماكن أخرى من العاصمة، وكذلك في مدينة مشهد الشرقية، وتبريز في الشمال، ومدينة قم المقدسة.

في مدينة همدان الغربية، ظهر رجل وهو يلوح بعلم إيراني من عهد الشاه يضم الأسد والشمس وسط النيران والناس يرقصون.

في ظلّ الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها إيران منذ أسابيع، يأتي سؤال: كيف سيكون شكل إيران والشرق الأوسط في اليوم التالي لسقوط النظام الإيراني.

أجابت عن هذا السؤال القناة الإسرائيلية N12، بان  هذه حالة غضب غير مسبوقة، حيث خرج المحتجّون إلى الشوارع في أكثر من 200 مدينة إيرانية، في واحدة من أوسع موجات الاحتجاج منذ قيام الجمهورية  عام 1979، وسط سقوط عشرات القتلى واعتقال ما يزيد على ألف شخص.

 وتشير تقديرات أمنية نقلتها N12 إلى أن احتمال سقوط النظام في المدى القريب لا يزال محدودًا، رغم اتساع رقعة الاحتجاجات، وذلك بسبب استمرار ولاء قوات الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري تُستخدم لقمع التحركات الداخلية.

واعتبر مراقبون أن سقوط النظام إن حصل لن يُحدث تلقائيًا انقلابًا في النظام الدولي.

وتوضح أن روسيا والصين قد تخسران شريكًا مهمًا، لكن ذلك لا يعني تغييرًا جذريًا في سياساتهما، كما تحذّر من الاعتقاد بأن البرنامج النووي الإيراني سيختفي بسرعة، لأنه بات مشروعًا وطنيًا استُثمرت فيه موارد هائلة وأصبح جزءًا من مفهوم السيادة لدى قطاعات داخل إيران.

ومع ذلك، تنقل القناة عن تقارير غربية، بينها نيويورك تايمز، أن مسؤولين إيرانيين يصفون المرحلة الحالية بأنها وضع بقاء . كما ذكرت التايمز البريطانية أن خامنئي، البالغ 86 عامًا، يدرس سيناريو الهروب إلى روسيا إذا خرجت الأمور عن السيطرة.

