الداخلية تكشف حقيقة إدعاء امتلاك فرد شرطة لمحل وإزعاج السكان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من أصحاب بعض المحال التجارية أسفل العقار محل سكنه لقيامهم بإصدار أصوات عالية وإزعاج المواطنين بالقاهرة والإدعاء بأن أحدهم فرد شرطة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات ، ووجود خلافات جيرة بين (الشاكي ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) و(مالكى 3 محال "ليس من ضمنهم فرد شرطة") كائنين أسفل العقار محل سكنه.

وبسؤال المشكو فى حقهم قرروا أن المُبلغ دائم شكايتهم وتصويرهم بهاتفه المحمول ومطالبتهم بمبالغ مالية بغرض ابتزازهم.. وبسؤال الشاكى تبين أنه يعانى من إضطراب نفسى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





