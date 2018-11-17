فوز خال محمد صلاح بانتخابات مركز الشباب بمسقط رأسه نجريج

اعلنت اللجنه القضائيه المشرفه علي انتخابات مركز شباب اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى لكرة القدم، ونادى ليفربول الانجليزى، عن فوز محمد احمد البمبى، وشهرته "عبد العزيز"، خال اللاعب "صلاح"، وغمرى السعدنى، مدرب اللاعب وشملت نتيجه الانتخابات حصول محمد احمد البنبى، وشهرته "عبد العزيز" خال "مومو" 187 صوتا، بينما حصل منافسه ماره السعدنى على "صوتين"، وعلى نائب رئيس مجلس الإدارة غمرى السعدنى مدرب اللاعب حصل على 183 صوتا.



بينما حصل منافسه سامى عيد على 11 صوتا، وفاز بمنصب أمين الصندوق وجمال شتيه بحصوله على 179 صوتا، بينما حصل منافسه هشام فلوص على 7 أصوات.



وفاز بمقاعد العضوية هشام بكر بـ175 صوتا، ومحمد المسيرى بـ 170 صوتا، ومحمود البهنسي "صديق اللاعب محمد صلاح" على 180 صوتا، ومحمد السعيد على 167 صوتا، وعامر على 162 صوتا.



وكانت الأصوات الباطلة 35 صوتا، بينما كانت الأصوات الصحيحة 189 صوتا.