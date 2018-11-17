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ديني

آمنة نصير تقترح مشروع قانون بمكافأة نهاية الخدمة للزوجة عند طلاقها.. فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:41 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت الدكتورة أمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إنها تسعى لاقتراح مشروع قانون بمجلس النواب بوضع "مكافأة نهاية الخدمة للزوجة عند طلاقها".

وأضاف نصير خلال لقائها على فضائية" ال تي سي" أن هذا القانون يتضمن أخذ الزوجة نسبة 5% من دخل طليقها الشهرى، موضحة أن هذا يعد حقها بعد مدة خمس سنوات قضتها معه فى خدمته، مشيرة إلى أن النسبة تزيد مع زيادة عدد السنوات بحيث إذا كانت المدة 10 سنوات كانت النسبة 10% وهكذا.

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