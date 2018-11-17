البيت الأبيض: ترامب ناقش مع CIA تقييمها لقضية مقتل خاشقجي

نقلت قناة "سي إن إن" عن البيت الأبيض إعلانه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع وزير خارجيته مايك بومبيو وجينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، حول تقييم الوكالة بشأن قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن وزارة الخارجية سوف تصدر بيانا في وقت لاحق عن ذلك. وأضافت أن ترامب لديه ثقة في وكالة المخابرات المركزية.



وقال ترامب، قبل توجهه من واشنطن إلى كاليفورنيا لتفقد آثار الحرائق هناك، إنه سيتحدث مع وزير خارجيته ووكالة الاستخبارات الأمريكية، حول التقييمات الاستخباراتية لبلاده بقضية خاشقجي، مضيفا أنه لم يتم إحاطته بهذه المعلومات للآن.