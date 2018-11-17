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برلمان

عمال المحافظين ينظم حلقة نقاشية حول أزمات العاملين بقطاع السياحة.. صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:19 م
عمال المحافظين ينظم
عمال المحافظين ينظم حلقة نقاشية حول أزمات العاملين بالسياحة
معتز الخصوصى
نظمت لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، اليوم، حلقة نقاشية عن أزمة العاملين بقطاع السياحة.

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن الحزب يستعرض قضايا العمال وما يعانون منها من احتياجات ومتطلبات ومن خلال دور الحزب والآليات التشريعية يتم صياغة متطلبات واحتياجات العاملين والعمل علي حلها.

أضاف خليفة خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها أمانة الجيزة للحزب بالتنسيق مع لجنة العمال المركزية، أن هناك قوانين عدة للعمال قد تكبل الحياة العمالية، وهو ما يجب التحرك نحو المشاركة في تعديل القوانين التي تقيد الحياة العمالية.
عمال المحافظين ينظم حلقة نقاشية حول أزمات العاملين بقطاع السياحة.. صور
عمال المحافظين ينظم حلقة نقاشية حول أزمات العاملين بقطاع السياحة.. صور
عمال المحافظين ينظم حلقة نقاشية حول أزمات العاملين بقطاع السياحة.. صور
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