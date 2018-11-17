عمال المحافظين ينظم حلقة نقاشية حول أزمات العاملين بقطاع السياحة.. صور

نظمت لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، اليوم، حلقة نقاشية عن أزمة العاملين بقطاع السياحة.





قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن الحزب يستعرض قضايا العمال وما يعانون منها من احتياجات ومتطلبات ومن خلال دور الحزب والآليات التشريعية يتم صياغة متطلبات واحتياجات العاملين والعمل علي حلها.



