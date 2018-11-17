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مرأة

ريجيم سريع لحرق الدهون وتقليل محيط خصرك سنتيمترات

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:23 م
صدى البلد
هل تريدين إنقاص وزنك وتخشين من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات يمكنك حرق الدهون و تقليل محيط خصرك لسنتيمترات بخطة هذا الريجيم لسبعة أيام يقدمها إستشارى التغذية العلاجية خالد يوسف ل"صدى البلد".

الإفطار:
قطعة جبنة خالي الدسم+ 1 توست سن

بعد الإفطار :

كوب من القرفة والجنزبيل

الغذاء:
طبق خضار سوتيه + شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلاطة خضراء.

أو صدر دجاجة مسلوق + 3 ملاعق أرز بسمتى

أو 3 سمكات مشوية + طبق سلطة خضراء.

العشاء:
طبق سلاطة فواكه

بعد العشاء ..

كوب من المريمارية وبذر الكتان
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