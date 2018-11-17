ريجيم سريع لحرق الدهون وتقليل محيط خصرك سنتيمترات

هل تريدين إنقاص وزنك وتخشين من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات يمكنك حرق الدهون و تقليل محيط خصرك لسنتيمترات بخطة هذا الريجيم لسبعة أيام يقدمها إستشارى التغذية العلاجية خالد يوسف ل"صدى البلد".



الإفطار:

قطعة جبنة خالي الدسم+ 1 توست سن



بعد الإفطار :



كوب من القرفة والجنزبيل



الغذاء:

طبق خضار سوتيه + شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلاطة خضراء.



أو صدر دجاجة مسلوق + 3 ملاعق أرز بسمتى



أو 3 سمكات مشوية + طبق سلطة خضراء.



العشاء:

طبق سلاطة فواكه



بعد العشاء ..



كوب من المريمارية وبذر الكتان

