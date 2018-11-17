ريجيم سريع لحرق الدهون وتقليل محيط خصرك سنتيمترات

هل تريدين إنقاص وزنك وتخشين من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات يمكنك حرق الدهون و تقليل محيط خصرك لسنتيمترات بخطة هذا الريجيم لسبعة أيام يقدمها إستشارى التغذية العلاجية خالد يوسف ل"صدى البلد".
الإفطار:
قطعة جبنة خالي الدسم+ 1 توست سن
بعد الإفطار :
كوب من القرفة والجنزبيل
الغذاء:
طبق خضار سوتيه + شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلاطة خضراء.
أو صدر دجاجة مسلوق + 3 ملاعق أرز بسمتى
أو 3 سمكات مشوية + طبق سلطة خضراء.
العشاء:
طبق سلاطة فواكه
بعد العشاء ..
كوب من المريمارية وبذر الكتان
الإفطار:
قطعة جبنة خالي الدسم+ 1 توست سن
بعد الإفطار :
كوب من القرفة والجنزبيل
الغذاء:
طبق خضار سوتيه + شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلاطة خضراء.
أو صدر دجاجة مسلوق + 3 ملاعق أرز بسمتى
أو 3 سمكات مشوية + طبق سلطة خضراء.
العشاء:
طبق سلاطة فواكه
بعد العشاء ..
كوب من المريمارية وبذر الكتان