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محافظات

تزويد شمال سيناء بـ 3 مفارم للتخلص من النفايات الخطرة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:49 م
تزويد شمال سيناء
تزويد شمال سيناء بـ 3 مفارم للتخلص من النفايات الخطرة
احمد صالح
وافقت لجنة إعمار سيناء علي تزويد مستشفيات شمال سيناء ب3 مفارم للتخلص من النفايات الخطرة، حيث افتتح وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء د.محمود طلحة المفرمة الجديدة بمستشفى العريش العام للتخلص من النفايات الخطرة بطريقة آمنة وصحيحة حفاظا علي صحة المواطنين.

تم التنسيق بين وزارة الصحة مع لجنة اعمار سيناء بإحضار ثلاث مفارم للنفايات الخطرة بمستشفى العريش العام بمستشفى بئر العبد المركزي ومستشفي الشيخ زويد ، وقد تم بالفعل تركيب مفرمة بمستشفى العريش العام وجار تركيب مفرمة مستشفى الشيخ زويد.

سبق أن كلف الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، لجنة من مديرية الصحة لدراسة توفير مفرمة جديدة للنفايات الطبية الخطرة بمستشفى العريش العام، حفاظا على البيئة وحياة العاملين والمرضى والمواطنين وذلك لاستيعاب الكميات التي تخرج عن المستشفى من النفايات الخطرة بما يعمل علي التخلص منها بشكل دوري للحفاظ على البيئة من للعامل.
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