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منوعات

الملكة إليزابيث تتحدى الشيخوخة وتركب الخيل .. صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:55 م
صدى البلد
أحمد شريف
حاولت الملكة إليزابيث تحقق أقصى استفادة من الأجواء الممتعة التي اجتاحت البلاد في نهاية هذا الأسبوع ، حيث شرعت في ركوب الخيل مع ابنها الأمير إدوارد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تعتبر الملكة البالغة من العمر 92 عاما هي السادسة من العائلة المالكة، التي تعد من أكبر ملكات الملاكمة على الإطلاق ، حيث لا يبدو أنها تتباطأ في حركاتها ، وذلك بعد ان شوهدت وهي تتجول بالخيل في وندسور بعد ظهر السبت.

وكانت الملكة استفادت من طقس الخريف الذي يجتاح اجواء المملكة المتحدة لركبها حصان اسود وهي بجانب مساعدها الملكي، مرتدية جاكيت أزرق اللون وحجابًا أزرق فاتحًا

الملكة إليزابيث تتحدى الشيخوخة وتركب الخيل .. صور
الملكة إليزابيث تتحدى الشيخوخة وتركب الخيل .. صور
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