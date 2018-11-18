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منوعات

اكتشاف قريب..أين جثة الملك خوفو؟

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 01:23 ص
الأهرامات
الأهرامات
أماني إبراهيم
يعتقد علماء المصريات أن البناء الهائل الذي بناؤه على مدى 20 عامًا، وهو "هرم خوفو" بالجيزة، ما زال ممتلئا بالأسرار التي لم يتم اكتشافها حتى الآن، ومنها العثور على جثمان صاحب الهرم.

ولكن وفقا لأحد المؤرخين الهواة ، هناك غرفة سرية داخل المبنى الضخم حيث دفن خوفو، الذي لم يتم العثور على جثته أبدًا، رغم تكلفة بناء الهرم ما يقدر بحوالي 2560 مليار جنيه، وذكرت صحيفة "ديلي ستار أونلاين" أن عالم المصريات مات سيبسون يدعي أنه حقق اكتشافًا على هذا البناء الضخم لهذا البناء الاثري الضخم بعد قراءته للرموز الموجودة في الأهرامات.

ويشير في دراسته إلى وجود علامات على جدران الهرم الأكبر، توضح أن هناك غرفة دفن سرية موجودة به، وعلى الأرجح هذه الغرفة موجودة في الجانب الغربي للهرم، حيث يوجد مدخل آخر إلى الهرم، كما رجح عالم المصريات.

ووفقا للدراسات، ربما جهز الفراعنة قبرًا وأخذوا الجسد فيه في وقت لاحق، وذلك دليل على وجود مدخل خفي للهرم، فلا بد أن الجثة قد دفنت في الهرم، وربما هناك مجموعة ثانية من الغرف الخفية التي يمكن أن تؤدي إلى جثة خوفو.

اعتقد الفراعنة أنهم سيكونوا آلهة في الآخرة، لهذا بنوا المعابد للآلهة والمقابر الهرمية الضخمة لأنفسهم، وتمتلئ الأهرام بالأشياء التي يحتاج إليها كل حاكم لإرشاده وإدامته في العالم التالي.

في وقت سابق من هذا العام ، ذكر العلماء أن المبنى 481 قدم قادر على خلق أماكن عالية الطاقة في غرفه الداخلية خاصة في قاعدة الهرم، وتخطط جامعة ITMO والباحثون فيها لتصميم جسيمات نانوية، والتي سيتم استخدامها لتطوير أجهزة الاستشعار والخلايا الشمسية عالية الكفاءة.
تمثال للملك خوفو تمثال للملك خوفو
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