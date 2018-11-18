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أخبار البلد

زوج لمياء عبد الحميد: حققت المعادلة الصعبة بين عملها وأسرتها

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 06:44 ص
صدى البلد
أماني نوار -عدسة صلاح مهدي
قال زوج الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد مقدمة برنامج بكرة أحلى على قناة النهار الفضائية، إن زوجته تهتم بعملها جيدا ولديها القدرة على تحقيق المعادلة الصعبة بين منزلها وأسرتها وعملها، خاصة أن ابنتها في الجامعة حاليا إضافة إلى حضور التدريبات مع ابنها. 

أما على مستوى العمل سويا قال زوجها خلال ندوتهما في" صدى البلد " انه لايوجد اي خلاف كونهما يعملان في نفس المجال، موضحا أن زوجته الإعلامية لمياء فهمي دقيقة جدا في عملها وحريصة على أن تظهر بشكل في بداية العام خاصة في البرمو.

وأشار إلى أن مضمون البرنامج يرجع إليها ولكننا نتناقش في شكل التتر الخاص بالبرنامج. 

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