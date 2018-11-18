17 مليون جنيه لإنهاء أعمال الكهرباء بطريق العائلة المقدسة بالبحيرة

اعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، عن إعتماد 17 مليون جنيه لإنهاء أعمال الكهرباء بسير العائلة المقدسة بوادى النطرون والتى تضمنت شراء أعمدة ومحولات ومد كابلات حيث تم الانتهاء من انارة الطريق الدئري بنسبة 85% وبلغت نسبة تنفيذ انارة طريق بيت الوادي 90%.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ أعمال سير العائلة المقدسة بوادى النطرون وتابع المخافظ أعمال الانارة والكهرباء والطرق المؤدية إلي الأديرة في رحلة العائلة المقدسة بوادي النطرون وبطريق بيت الوادي وطريق الأنبا بيشوي وطريق البراموس باجمالي أطوال بلغت للثلاث طرق وللطريق الدائري 16 كم بتكلفة مشددا علي ضرورة الانتهاء من كافة اعمال الإنارة والتشجير في موعد اقصاه 15 يوم.



