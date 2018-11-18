ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

17 مليون جنيه لإنهاء أعمال الكهرباء بطريق العائلة المقدسة بالبحيرة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:36 ص
تفقد المحافظ أعمال
تفقد المحافظ أعمال سير العائلة المقدسة بوادى النطرون
جمالات الدمنهورى
اعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، عن إعتماد 17 مليون جنيه لإنهاء أعمال الكهرباء بسير العائلة المقدسة بوادى النطرون والتى تضمنت شراء أعمدة ومحولات ومد كابلات حيث تم الانتهاء من انارة الطريق الدئري بنسبة 85% وبلغت نسبة تنفيذ انارة طريق بيت الوادي 90%.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ أعمال سير العائلة المقدسة بوادى النطرون وتابع المخافظ أعمال الانارة والكهرباء والطرق المؤدية إلي الأديرة في رحلة العائلة المقدسة بوادي النطرون وبطريق بيت الوادي وطريق الأنبا بيشوي وطريق البراموس باجمالي أطوال بلغت للثلاث طرق وللطريق الدائري 16 كم بتكلفة مشددا  علي ضرورة الانتهاء من كافة اعمال الإنارة والتشجير في موعد اقصاه 15 يوم.

كما تفقد المحافظ أعمال تشجير وزراعة النخيل على جانبي الطرق المؤدية الي مسار رحلة العائلة المقدسة ووجه بضرورة زراعة النخيل على يمين ويسار الطرق بشكل متساوى ومن المقرر زراعة 1200 نخلة بتكلفة  تبلغ 2.4 مليون جنيه.
17 مليون جنيه لإنهاء أعمال الكهرباء بطريق العائلة المقدسة بالبحيرة
17 مليون جنيه لإنهاء أعمال الكهرباء بطريق العائلة المقدسة بالبحيرة
17 مليون جنيه لإنهاء أعمال الكهرباء بطريق العائلة المقدسة بالبحيرة
17 مليون جنيه لإنهاء أعمال الكهرباء بطريق العائلة المقدسة بالبحيرة
17 مليون جنيه لإنهاء أعمال الكهرباء بطريق العائلة المقدسة بالبحيرة
loading...

ترشيحاتنا

أردوغان يحبس أم وطفلها الرضيع بتهمة المشاركة في الانقلاب.. صورة

أمم أفريقيا.. منتخب الجزائر يبحث عن حسم التأهل أمام توجو

صورة جديدة لامير كرارة من كواليس كلبش 3

النيويورك تايمز تفتح النار على ترامب..يقود أمريكا إلى الهاوية.. زاد التطرف والإجرام والإرهاب في عهده.. ضحايا إطلاق النار بالمئات.. وخطاب الكراهية يهدد الوحدة الأمريكية

عرض الوثائقى ستو زاد بجمعية نقاد السينما المصريين

تناول كوب يوميا من هذا العصير يؤخر الشيخوخة

حكم الشبكة والمهر عند فسخ الخطبة

حفرة عملاقة تسبب أزمة في السعودية والدفاع المدني تحذر المواطنين.. فيديو

أسرع الوصفات لعلاج الشعر بالنخاع

الملحن محمد رحيم يغنى للشهيد ساطع النعمانى.. فيديو

الخطيب في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى ألمانيا

واشنطن بوست: العقوبات الأمريكية تسبب كارثة إنسانية في إيران

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتديات دندرة الاقتصادية بقنا منبع للأفكار.. شاب يصنع شرائح شيبس من الموز.. وآخر يستخدم مخلفات الموز في عمل منسوجات ومنتجات يدوية

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

فيديو

ننشر فيديو سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن على رجل وامرأة
ضابط إسرائيلي يعترف بدور المخابرات المصرية وأهل سيناء في حرب أكتوبر
موجز البلد.. السيسي يشارك بالتنوع البيولوجي الـ14.. إسرائيل تعترف بهزيمتها.. الصين تصنع شمسا أقوى 6 مرات من الطبيعية
هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو
أحمد موسى بعد الفوز على تونس: لأول مرة أشوف عندنا منتخب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟