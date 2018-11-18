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حوادث

سائق يتهم مدرسة بالتعدى على نجله وإصابته بكدمة أدت لنزيف بالمخ

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:43 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
اتهم سائق، مدرسة اللغة الإنجليزية بمدرسة رشيد الابتدائية بالتعدى بالضرب بعصا علي نجله الطالب بالصف الثانى الابتدائى بالمدرسة وإصابته بكدمة بالذراع الأيسر به وحمة شريانية وأدى لنزيف بالمخ، وتم نقل الطالب للمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة رشيد من المدعو عوض س  غ 30 سنة سائق ومقيم بمدينة رشيد، بقيام  حنان   خ   ا   - مُدرسة اللغة الإنجليزية بمدرسة رشيد الابتدائية ومقيمه بذات العنوان، بالتعدى بالضرب بعصا علي نجله  محمد 7 سنوات الطالب بالصف الثانى الابتدائى بالمدرسة وإحداث إصابته [ كدمة بالذراع الأيسر ] وذلك أثناء تواجده بالمدرسة بدعوى عدم أدائه واجباته الدراسية.

وأضاف بعدم إبلاغه منذ ذلك التاريخ لانشغاله بعلاج نجله بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية والذى تدهورت حالته بسبب وجود ( وحمة شريانية بذات الذراع) أدت إلى حدوث نزيف بالمخ، وتحسن حالته وخروجه وطلب إثبات الحالة، وبتوقيع الكشف الطبى على الطفل المذكور ورد تقرير المستشفى يتضمن إصابته المُشار إليها.
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