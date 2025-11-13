مرتجى يتقدم ببلاغ للنائب العام

تقدم اليوم المهندس خالد عبد المحسن كامل مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، عن طريق وكيله القانوني المستشار شادي البرقوقي، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، ضد أسامة محمد خليل، على خلفية مقاله المنشور عبر «فيسبوك». وتضمن البلاغ أن ما ورد بالمقال يشكِّل جرائم سب وقذف علني بطريق النشر الإلكتروني، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتشهير والإساءة المتعمدة لسمعة المهندس خالد مرتجي وعائلته، ويتجاوز نطاق حرية النقد المباح، وينحدر لهوة الجرائم التي تمس الاعتبار.

ويؤكد المهندس خالد مرتجي أن اللجوء للنيابة العامة هدفه تطبيق حكم القانون وردع كل من يستغل المنصات الإلكترونية للإهانة والتشهير بالأشخاص.