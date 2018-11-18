وزير الرى يفتتح أعمال الحماية من السيول بـ5 مناطق فى البحر الأحمر

يفتتح الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأحد، أعمال الحماية من السيول، التى نفذها جهاز الخدمة الوطنية، ممثلًا فى الشركة الوطنية للمقاولات العامة، بمدينة الغردقة، استعدادًا لموسم الأمطار والسيول، ضمن خطة الدولة لحماية مدن البحر الأحمر، حيث يتم إنشاء سدود وبحيرات صناعية وحواجز لتجميع مياه السيول، بخمس مناطق بالبحر الأحمر بمدن رأس غارب والغردقة والشلاتين وبرنيس وقرية الشيخ الشاذلي، بتكلفة إجمالية بلغت 420 مليون جنيه.



جدير بالذكر أنه تم عمل منظومة متكاملة للقرى، ووضع خطة تنفذ على ثلاث مراحل طبقا للأولويات منها المرحلة الأولى تضم الغردقه وعرب صالح والثانية تضم الزعفران والقصير ورأس غارب وسفاجا والثالثة تضم شلاتين ومرسى علم ووادى حوضين، وفى مدينه الغردقة سدين و3 بحيرات، وهما سد فالق السهل الذى يبلغ طوله 395 مترا، وعرضه 76 مترا وارتفاعه 8.5 متر غرب الغردقة، وكذلك سد فالق الوعر بطول 295 مترا وعرض 92 مترا وارتفاع 9 أمتار بالإضافه إلى إنشاء بحيرة أم ضلفة وبحيرة فالق السهل، وبحيرة فالق الوعر.

