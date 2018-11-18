وزير القوى العاملة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة الدلتا لتدريب الطلاب والتعريف بالسلامة المهنية

وشدد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على أهمية وإعداد وتدريب الطلاب والعمالة من أجل إعدادها لسوق العمل.





وأوضح المحافظ أن الدولة تهتم بإنشاء الكليات التكنولوجية وتدريب الحرفيين عن طريق الاستعانة بالعلم من أجل خلق جيل من الفنيين المدربين بشكل جيد، ما سيساهم في زيادة الإنتاج والارتقاء بالاقتصاد والناتج القومي.

وقعت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا اليوم، الأحد، بروتوكول تعاون مع وزارة القوى العاملة في مجال التدريب ونشر ثقافة العمل الحر بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والدكتور يحيى المشد، رئيس الجامعة، وأحمد القللي، وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية، وعدد من عمداء أكاديميات ومعاهد تعليمية أخرى.واستهدف البروتوكول التدريب ونشر ثقافة العمل الحر والتعريف بالسلامة والصحة المهنية والمشروعات الخاصة وريادة الأعمال، وذلك لتنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على ممارسة العمل الخاص.وقال الدكتور محمد سعفان، إن "الوزارة تسعى للاستفادة من رؤى وخبرات الجامعات في حل المشكلات، ومن ثم نسعى من خلال أساتذة الجامعات لخلق نوع من التعاون لنقل الطلاب في مرحلة الجامعة لفكر جديد بأن يكون صاحب مشروع والتخلي عن الفكر التقليدي".وأضاف سعفان أن الفكرة تتمثل في إنشاء طلاب الجامعة شركة تسويق عالمية من أجل ترويج المنتجات والسلع التي تحتاجها السوق والتعرف عليها وتلبية الاحتياجات.من جهته، أكد الدكتور يحيى المشد، رئيس جامعة الدلتا، في تصريحات صحفية له، أن الجامعة ترحب بأي بروتوكولات تعاون مع جميع أجهزة الدولة في إطار سياسة ريادة الأعمال التي ترعاها الدولة في عدد من الحملات التي تتبنها البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.