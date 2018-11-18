طفل أصم أبكم يتغيب عن منزله بالعامرية وأسرته تطلب المساعدة

تغيب الطفل محمود عبد المنعم مريض "صم وبكم" يوم الجمعة 9 نوفمبر الماضي حيث خرج من المنزل بشارع الاخلاص بجوار مسجد الوهاب خلف قسم العامرية وبشهادة الجيران جرت رؤيته قبل صلاة الجمعة ، واختفى من حينها.
وناشدت أسرته من يراه او لديه أي معلومه عنه سرعه الاتصال على الارقام 01006302660 أو 01121050095 .
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وناشدت أسرته من يراه او لديه أي معلومه عنه سرعه الاتصال على الارقام 01006302660 أو 01121050095 .
يذكر أن موقع "صدى البلد" الإخباري، يقدم خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360