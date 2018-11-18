طفل أصم أبكم يتغيب عن منزله بالعامرية وأسرته تطلب المساعدة

تغيب الطفل محمود عبد المنعم مريض "صم وبكم" يوم الجمعة 9 نوفمبر الماضي حيث خرج من المنزل بشارع الاخلاص بجوار مسجد الوهاب خلف قسم العامرية وبشهادة الجيران جرت رؤيته قبل صلاة الجمعة ، واختفى من حينها.



وناشدت أسرته من يراه او لديه أي معلومه عنه سرعه الاتصال على الارقام 01006302660 أو 01121050095 .



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