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بين الناس

طفل أصم أبكم يتغيب عن منزله بالعامرية وأسرته تطلب المساعدة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:14 م
صدى البلد
وسام مختار
تغيب الطفل محمود عبد المنعم مريض "صم وبكم" يوم الجمعة 9 نوفمبر الماضي حيث خرج من المنزل بشارع الاخلاص بجوار مسجد الوهاب خلف قسم العامرية وبشهادة الجيران جرت رؤيته قبل صلاة الجمعة ، واختفى من حينها.

وناشدت أسرته من يراه او لديه أي معلومه عنه سرعه الاتصال على الارقام 01006302660 أو 01121050095 .

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