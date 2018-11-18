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رياضة

48 لاعبا يمثلون 20 دولة في بطولة بلاك بول للإسكواش

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:17 م
صدى البلد
ريهام بكير
انطلق المؤتمر الصحفي لبطولة بلاك بول للاسكواش منذ قليل بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة وعاصم خليفة رئيس اتحاد الإسكواش والمهندس أحمد العبد رئيس نادي بلاك بول وعمرو الجنايني العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي. 

وبدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية لرئيس النادي ثم كشف محمد رائف العضو المنتدب لبلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية بان البطولة هي الاغلى ويتم تنظيمها بالتعاون مع منظمة اللاعبين المحترفين PSA وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك في الفترة من ٣ الي ٩ ديسمبر المقبل وذلك علي ملاعب نادي بلاك بول البالغ عددها ١٩ ملعبا.

وتعتبر هذه البطولة واحدة من أهم سبع بطولات علي مستوي العالم حيث يتنافس عليها 48 لاعبا يمثلون 20 دولة.
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