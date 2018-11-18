48 لاعبا يمثلون 20 دولة في بطولة بلاك بول للإسكواش

انطلق المؤتمر الصحفي لبطولة بلاك بول للاسكواش منذ قليل بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة وعاصم خليفة رئيس اتحاد الإسكواش والمهندس أحمد العبد رئيس نادي بلاك بول وعمرو الجنايني العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي.





وبدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية لرئيس النادي ثم كشف محمد رائف العضو المنتدب لبلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية بان البطولة هي الاغلى ويتم تنظيمها بالتعاون مع منظمة اللاعبين المحترفين PSA وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك في الفترة من ٣ الي ٩ ديسمبر المقبل وذلك علي ملاعب نادي بلاك بول البالغ عددها ١٩ ملعبا.



