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الدفاع الجزائرية: القبض على عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولايتي سكيكدة والشلف

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:43 م
وزارة الدفاع الجزائرية
وزارة الدفاع الجزائرية
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، القبض على عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولايتي سكيكدة (شمال شرق) والشلف (شمال غرب).
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان لها اليوم الأحد - أنه "في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز (دوريات) للجيش الجزائري أمس عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولايتي سكيكدة والشلف".

وأضاف البيان أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز (دوريات) للجيش بولايتي تيارت وغرداية (وسط) تاجر مخدرات وضبطت نحو 108 كيلو جرامات من المخدرات، فيما حين أوقفت مفرزة (دورية) أخرى بولاية تندوف (غرب) مهربا بحوزته (1000) لتر من الوقود".

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش في ولاية تمنراست (جنوب) أوقفت 60 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.
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