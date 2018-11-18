محافظ الغربية: 505 ملايين جنيه لتمويل 4550 مشروعا للشباب

قال محافظ الغربية هشام السعيد، إن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات في مراكز وقرى المحافظة، بلغت 505 ملايين جنيه و253 ألفا بإجمالي 4550 مشروعا.



وأوضح السعيد - في بيان اليوم /الأحد/ - أن هناك 301 مشروع تحت الدراسة بتكلفة 86 مليونا و500 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذه المشروعات في مجالات تجارية وزراعية وصناعية وخدمية وفرت 10239 فرصة عمل للشباب، وأن ذلك يأتي في إطار متابعته المستمرة لبرنامج "مشروعك" الذي يقوم بتقديم قروض بفائدة بسيطة للشباب تحت إشراف وزارة التنمية المحلية.



ووجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة لـ "مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير جميع الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة؛ ما يساهم فى القضاء على البطالة.. منوها بأن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي الأصل في تطور الاقتصاد لتحولها مستقبلًا إلى مشروعات متوسطة أو كبيرة.