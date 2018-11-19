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رياضة

مجاهد عن تصريحات وزير الشباب: الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:14 ص
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
حسن العمدة
تعجب أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة المصري، من تصريحات وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي عن مشروع الـ1000 محترف.

وقال "مجاهد" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "يعني إيه مشروع الـ1000 محترف؟ ليه ميبقوش 100 الف مثلًا؟

وأضاف: "ممكن اطلع اقول اني بعمل مشروع يكون نموذجا لإخراج محترف جديد، بعض الكلام اللي بيتقال بينطبق عليه مثل الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة".
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