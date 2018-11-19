أحمد مجاهد: الأكبر سنا من ينوب عن أبو ريدة في حال غيابه

أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري، أن الاكبر سنا بالجبلاية هو من كان ينوب عن أبو ريدة في حال غيابه.



وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "لم تحدث أي جلسة في عدم وجود أبو ريدة خلال آخر سنتين".



واردف : اذا كان غاب، كان الاكبر سنا هو من ينوب عنه، وهو كرم كردي.