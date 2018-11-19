رئيس بيرو السابق يطلب اللجوء السياسي من أوروجواي

كشفت وزارة الخارجية في بيرو عن تقدم الرئيس السابق آلان جارسيا بطلب إلى سفارة أوروجواي لمنحه حق اللجوء، وذلك بعد ساعات من منعه من مغادرة البلاد أثناء التحقيق معه بشأن قضايا فساد.



وقالت الوزارة في بيانا لها إن جارسيا دخل السفارة ومنزل سفير أوروجواي في أحد أحياء العاصمة ليما وطلب حق اللجوء.



وأضاف البيان أن جارسيا "طلب اللجوء من ذلك البلد طبقا لبنود معاهدة اللجوء الدبلوماسي لسنة 1954 الموقعة عليها بيرو وأوروجواي."



ولم يرد مسؤولو سفارة أوروجواي على طلب للتعليق.



وجاء طلب جارسيا منحه حق اللجوء بعد ساعات من إصدار قاض حكما يوم السبت بمنع الرئيس السابق من مغادرة البلاد لمدة 18 شهرا أثناء التحقيق معه فيما يتعلق برشى قيل أنه تقاضاها خلال قيام شركة أودبريشت البرازيلية ببناء قطار كهربائي في ليما.

