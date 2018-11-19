ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس بيرو السابق يطلب اللجوء السياسي من أوروجواي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:29 ص
رئيس بيرو السابق
رئيس بيرو السابق
رويترز
كشفت وزارة الخارجية في بيرو عن تقدم الرئيس السابق آلان جارسيا بطلب إلى سفارة أوروجواي لمنحه حق اللجوء، وذلك بعد ساعات من منعه من مغادرة البلاد أثناء التحقيق معه بشأن قضايا فساد.

وقالت الوزارة في بيانا لها إن جارسيا دخل السفارة ومنزل سفير أوروجواي في أحد أحياء العاصمة ليما وطلب حق اللجوء.

وأضاف البيان أن جارسيا "طلب اللجوء من ذلك البلد طبقا لبنود معاهدة اللجوء الدبلوماسي لسنة 1954 الموقعة عليها بيرو وأوروجواي."

ولم يرد مسؤولو سفارة أوروجواي على طلب للتعليق.

وجاء طلب جارسيا منحه حق اللجوء بعد ساعات من إصدار قاض حكما يوم السبت بمنع الرئيس السابق من مغادرة البلاد لمدة 18 شهرا أثناء التحقيق معه فيما يتعلق برشى قيل أنه تقاضاها خلال قيام شركة أودبريشت البرازيلية ببناء قطار كهربائي في ليما.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على أسوأ عام في التاريخ.. ظلام دامس لـ 18 شهرًا

حبس خفير و3 من أشقائه ووالدهم لسرقتهم البترول من خط الأنابيب بالشروق

اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات لأعمال غسيل الشبكات

محمد رمضان ينفى رغبته إحياء حفلات غنائية .. ويعلن عن أعماله الفنية فى 2019

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن أفضل صيغة للصلاة على النبي الكريم

أبو جريشة يتحدث عن مفاوضات الأهلي لضم ثنائي الإسماعيلي وحقيقة ضم الشيخ وعمرو جمال

ترامب: لدينا تسجيلات لما حدث داخل القنصلية السعودية باسطنبول ولا أريد سماعها

تعرف على صيغة للدعاء بها يستجيب الله تعالى لك ويقضي حاجتك

أمينة خليل عن إقدامها على الأعمال التاريخية: بيقولوا عليا شكلي قديم

تطور جديد في الحالة الصحية لأحمد ماهر

اليوم.. مؤتمر الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر

مفتي الجمهورية السابق يوضح كيف أحب الصحابة رسول الله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

تكريم نجوم الفن بختام القومي للسينما في دورته الـ 22.. صور

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

فيديو

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو
مستشار وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد.. فيديو
مستشار وزير التموين يزف بشرى سارة لـ المواطنين ..فيديو
فيديوجراف: تاريخ تدشين كاتدرائية العباسية.. وحقيقة تبرع الرئيس عبدالناصر لبنائها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟