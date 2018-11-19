الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تزيل التعديات عن طابية باب رشيد الأثرية.. صور

شن حي وسط الإسكندرية بالتنسيق مع منطقة آثار الإسكندرية، والساحل الشمالي برئاسة محمد متولى، اليوم حملة استهدفت رفع المخلفات كافة بمحيط طابية باب رشيد الأثرية داخل حدائق الشلالات القبلية والمسجلة بالقرار رقم 10357 لسنة 1951.





وتم خلال الحملة إزالة التعديات كافة من حجرات مبنية من الخرسانة المسلحة وتنفيذ قرار الإزالة رقم 5141 لسنة 2017 تنفيذًا كاملًا وتمت إزالة كافة المخلفات المحيطة بالمنطقة.



