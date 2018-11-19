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محافظات

الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تزيل التعديات عن طابية باب رشيد الأثرية.. صور

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:36 ص
حملة إزالة كافة التعديات
حملة إزالة كافة التعديات
أحمد عبد العزيز
شن حي وسط الإسكندرية بالتنسيق مع منطقة آثار الإسكندرية، والساحل الشمالي برئاسة محمد متولى، اليوم حملة استهدفت رفع المخلفات كافة بمحيط طابية باب رشيد الأثرية داخل حدائق الشلالات القبلية والمسجلة بالقرار رقم 10357 لسنة 1951.

وتم خلال الحملة إزالة التعديات كافة من حجرات مبنية من الخرسانة المسلحة وتنفيذ قرار الإزالة رقم 5141 لسنة 2017 تنفيذًا كاملًا وتمت إزالة كافة المخلفات المحيطة بالمنطقة.

يذكر أن طابية باب رشيد تقع داخل حدائق الشلالات القبلية بوسط الإسكندرية وترجع لعصر محمد علي باشا الذي زودها بستة مدافع والطابية تتكون من خمسة أضلاع مختلفة الأطوال مبنية من الحجر الجيري متوسط الحجم وتتلاقى هذه الأضلاع في زوايا مبنية من أحجار الليمونيت والجدران ترتفع حوالي 7 أمتار مع وجود ميل بسيط للداخل.
الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تزيل التعديات عن طابية باب رشيد الأثرية.. صور
الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تزيل التعديات عن طابية باب رشيد الأثرية.. صور
الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تزيل التعديات عن طابية باب رشيد الأثرية.. صور
الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تزيل التعديات عن طابية باب رشيد الأثرية.. صور
الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تزيل التعديات عن طابية باب رشيد الأثرية.. صور
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