المرور: غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 47.. فيديو

أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أن الإدارة تلقت إخطارات بوجود شبورة مائية على الطريق الصحراوى، ما أدى إلى إغلاق طريق إسكندرية الصحراوي بسبب انعدام الرؤية فى منطقة الكيلو 40 وحتى الكيلو 47.





وأوصى الشربيني في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، السائقين والمسافرين باتخاذ محور الإسكندرية الزراعى بديلًا عن الطريق الصحراوي، كما أوصى السائقين الموجودين على الطرق السريعة، القيادة بهدوء وتقليل السرعات، والالتزام بتعليمات رجال المرور، ومضاعفة مسافة الأمان مع السيارات الأخرى.





ونوه بأن هناك أحجامًا مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان، فيما يشهد الاتجاه الآخر سيولة مرورية، وأوصى باستخدام البدائل سواء محور روض الفرج أو محور الواحات ومنه إلى الدائري.



