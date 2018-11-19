شاهد.. تمارين جديدة تساعد على توازن الجسم وتقلل الإصابات

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الجديدة التي تساعد على توازن الجسم وتقلل الإصابات.



وقال "أبو هاشم"، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الاثنين، إن التمارين الرياضية تتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد، ومقدار تحمله، لافتا إلى أن هناك عناصر أساسية مختلفة للياقة البدنية.



وقدّم مجموعة من التمارين الرياضية،التي يمكن القيام بها بعد يوم عمل طويل وشاق، والتي تساعد على توازن الجسم وتقلل الإصابات.