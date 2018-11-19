ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. تمارين جديدة تساعد على توازن الجسم وتقلل الإصابات

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:13 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الجديدة التي تساعد على توازن الجسم وتقلل الإصابات.

وقال "أبو هاشم"، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الاثنين، إن التمارين الرياضية تتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد، ومقدار تحمله، لافتا إلى أن هناك عناصر أساسية مختلفة للياقة البدنية.

وقدّم مجموعة من التمارين الرياضية،التي يمكن القيام بها بعد يوم عمل طويل وشاق، والتي تساعد على توازن الجسم وتقلل الإصابات.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني بالجامعة البريطانية

نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية لافتة.. صور

وزير التعليم: حزنت لما أصاب العلم والمعرفة والعلماء في السنوات الأخيرة

ضربة موجعة من الأحزاب السياسية العراقية ضد قطر

الصحف السعودية: عودة المباحثات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة.. ووزير الدفاع يؤكد دعم مصر للدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء.. وخادم الحرمين يلقي خطابا تاريخيا أمام مجلس الشورى

الرئيس السيسي يشهد اليوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

ترامب: لدينا تسجيلات لما حدث داخل القنصلية السعودية باسطنبول ولا أريد سماعها

شقيق ماني يستشهد بـ محمد صلاح في هجومه على جماهير السنغال

أمواج البحر تهدم 3 بلكونات فى عمارة سكنية .. فيديو

الإذاعة الإسرائيلية: الاستيلاء على معدات عسكرية من 5 مجندات بالجيش

محمد رمضان ينفى رغبته إحياء حفلات غنائية .. ويعلن عن أعماله الفنية فى 2019

نصائح المرور لقيادة آمنة في الشبورة المائية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

تكريم نجوم الفن بختام القومي للسينما في دورته الـ 22.. صور

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. فيديو
نصائح المرور لقيادة آمنة في الشبورة المائية.. فيديو
المرور: غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 47.. فيديو
موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟