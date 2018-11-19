ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

وفاة القارئ أبو الوفا الصعيدي.. وصلاة الجنازة بمسجد السيدة زينب

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:10 ص
صدى البلد
محمد شحتة
توفى صباح اليوم، القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، أحد قراءة الإذاعة المصرية.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل، ظهر اليوم بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، على أن يقام العزاء غدا بجوار كارفور المعادي.

جدير بالذكر، أن محمود أبو الوفا الصعيدي قد ولد عام 1954م فى قرية كلح الجبل محافظة أسوان بصعيد مصر، وبدأ رحلته مع القرآن قبل سن الرابعة على يد والدته التى اشتهرت بتعليم أولادها القرآن الكريم، حيث كان والدها من كبار علماء الدين فى القرية، وبعدها التحق بكتّاب القرية كعادة أهل صعيد مصر، ثم انتقل من أسوان للعمل فى القاهرة كى يتعلم القراءات وعلوم القرآن فى صحن الأزهر.

وفى عام 1976م، كانت أول قراءة له، ولم يشعر برهبة ولا خوف، بل كان هناك اطمئنان، لكن الرهبة أخذته عند أول إذاعة على الهواء عام 1995م من مسجد السيدة زينب، وأحس حينها أنه يقرأ للعالم كله، بخلاف القراءة أمام جمهور محدود، أما القراء الذين تأثر بهم، فهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد والشيخ محمد صديق المنشاوي، وكذلك الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ البهتيمي، فهؤلاء جميعا وغيرهم من قراء الرعيل الأول، سادوا العالم وكانوا قمما فى التلاوة، بل كانوا أولياء، فقد أخلصوا فى القول والعمل والأدب مع كتاب الله تعالى، ولذلك كتب الله لهم الخلود فى قلوب من يسمعهم فى جميع دول العالم.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. مدرس يغني لطلابه: بنعافر فيكي يا مادة وفي الامتحان كلنا حفيظة

أحمد مجاهد: الأكبر سنا من ينوب عن أبو ريدة في حال غيابه

والدة الصيدلى المقتول بالسعودية تكشف تفاصيل آخر مكالمة مع ابنها .. فيديو

الفتاة الإيزيدية: أسعار الفتيات لدى داعش كانت تختلف حسب الجمال

تطور جديد في الحالة الصحية لأحمد ماهر

أسباب صادمة وراء شعورك الدائم بالإرهاق والتعب

البابا تواضروس: الشخصية المصرية محبة للدين ولكن تكره الحكم باسمه

الكشف على 1798 مريضا في قافلة طبية بالعجمي

استبعاد 4 مرشحين من انتخابات البرلمان بالعريش لعدم اكتمال أوراقهم

الكويت: العلاقات مع مصر ضاربة فى أعماق التاريخ ولا تهزها صغائر الأمور

نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية لافتة.. صور

الإذاعة الإسرائيلية: الاستيلاء على معدات عسكرية من 5 مجندات بالجيش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

تكريم نجوم الفن بختام القومي للسينما في دورته الـ 22.. صور

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. فيديو
نصائح المرور لقيادة آمنة في الشبورة المائية.. فيديو
المرور: غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 47.. فيديو
موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟