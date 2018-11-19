العمارى: تولي السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي ستعطي دفعة لحل المشاكل بأفريقيا

أعرب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن تطلع مصر لمزيد من التعاون مع منظمة "المـدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية"، مؤكدًا حرص مصر على تنفيذ القرار السابق للمنظمة بإستضافة مقرًا إقليميًا للمنظمة عن إقليم الشمال بالقاهرة.





جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اجتماع رؤساء وفود إقليم شمال أفريقيا للمنظمة المتحدة للمدن والحكومات المحلية الأفريقية والذي يضم كل من مصر السودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وذلك بمدينة مراكش المغربية .





وأبدى شعراوي أمله في أن يواكب افتتاح المقر عقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي الجديد في أقرب وقت بمطلع عام 2019، لافتا إلى أنه يأمل فى أن يكون هـناك الـمـزيـد مـن الشراكة مع مدننا الأفريقية ومن خلال المنظمة.





وأضاف "أننا على مستوى التدريب وتبادل الخبرات، فـلـديـنا مـعهـد سقـارة للتنمية المحلية وهو على أهبة الاستعداد للمساهمة فى تأهيل كوادرنا الأفريقية"





وأشار الوزير عن تطلع مصر لعقد اتفاقيات تـوأمة مـع غيرها مـن المدن والـوحـدات المحلية الأفـريقية لتعزيز أطر التعاون وتقريب المفاهيم وتبادل المعارف والخبرات.





وخلال الجلسة رحب فؤاد العماري سكرتير عام المنظمة بالوفد المصري رفيع المستوى والذي يترأسه اللواء محمود شعراوي ويضم محافظو القاهرة والقليوبية ودمياط وكافة أعضاء الوفد، مشيرا إلى أن المنظمة تتطلع لعودة مصر لحضور اجتماعاتها، مؤكدا أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي خلال عام ٢٠١٩ ستعطي دفعة قوية لحل المشاكل والتحديات التي تواجه دول القارة.





وأضاف "العامري" أن الرئيس السيسي سيكون له بصمة قوية جدًا في ملفات كثيرة تهم دول القارة الأفريقية لتمتعه بشخصية قوية وهادئة والاتحاد الافريقي يحتاج إلى شخص مثله ولديه القدرة على صياغة القرار الافريقي في هذه المرحلة المهمة التي تمر بها أفريقيا.





ومن جانبه أعرب جان بيير أيلونج أمباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، عن ترحيبه الكبير باستضافة القاهرة مكتب اقليم شمال افريقيا.



