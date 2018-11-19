الأرصاد : لا سقوط أمطار حتى نهاية الأسبوع..فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية،إن أغلب الطرق تشهد اليوم شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب خاصًة الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية وتخف حدة الشبورة مع تقدم الساعات.



وأوضح"عبد العال" خلالمداخلة هاتفية ببرنامج"8 الصبح"والمذاع عبر فضائية "دى إم سي"،اليوم الإثنين،أنه لاتوجد فرص لسقوط الأمطار على القاهرة والسواحل الشمالية حتى نهاية هذا الأسبوع.



وأضاف"رئيس هيئة الأرصاد الجوية"أن الجو لطيف نهارًا على القاهرة والسواحل الشمالية وشديد البرودةة ليلًا.

