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أخبار البلد

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على أغلب الطرق غدا..والقاهرة تسجل 26 درجة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:31 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، بأن يسود غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 26 درجة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.
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