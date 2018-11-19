55% من قراء صدى البلد يؤيدون منح المطلقات مكافأة نهاية خدمة

أجرى موقع صدى البلد الإخباري، استطلاع رأي بين قراء الموقع عن مقترح بإصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات.



وأيد 55% من المشاركين في الاستطلاع المقترح بينما رفضه 38% في حين أبدي 7% عدم اهتمامهم.



وكانت اقترحت الدكتورة آمنة نصير العميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية في جامعة الأزهر بالإسكندرية، سن قانون مكافأة نهاية خدمة للزوجة عند طلاقها، مُشيرة إلى أن الزوجة التي قضت 5 سنوات في بيت الزوجية تأخذ 5% من راتب مطلقها.