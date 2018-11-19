ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

55% من قراء صدى البلد يؤيدون منح المطلقات مكافأة نهاية خدمة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:28 م
صدى البلد
صدي البلد
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، استطلاع رأي بين قراء الموقع عن مقترح بإصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات.

وأيد 55% من المشاركين في الاستطلاع المقترح بينما رفضه 38% في حين أبدي 7% عدم اهتمامهم.

وكانت اقترحت الدكتورة آمنة نصير العميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية في جامعة الأزهر بالإسكندرية، سن قانون مكافأة نهاية خدمة للزوجة عند طلاقها، مُشيرة إلى أن الزوجة التي قضت 5 سنوات في بيت الزوجية تأخذ 5% من راتب مطلقها.
loading...

ترشيحاتنا

الإسكان: انتهاء حجز وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بعد نصف ساعة من طرحها

الخطيب يخضع لعملية جراحية بألمانيا.. اليوم

الأرصاد : لا سقوط أمطار حتى نهاية الأسبوع..فيديو

قصة المرآة المسكونة بشبح قائد تيتانيك

5 علامات تؤكد أن شريك حياتك نرجسي.. تعرفي عليها

عرض أسد للبيع لأول مرة على فيسبوك.. والزراعة ترد.. فيديو

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وزيرة الهجرة: قاعدة بيانات المصريين بالخارج تتمتع بالحماية والسرية الكاملة

هالة زايد: مصر تستفيد من خبرات فرنسا في تطوير المنظومة الصحية

شوبير: الجبلاية تنهي الاتفاق مع شركة ملابس عالمية لرعاية المنتخب..فيديو

شاهد.. مئات الجرحى في احتجاجات بفرنسا ضد رفع سعر الوقود

شاهد.. إليسا أمام برج إيفل في باريس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

تكريم نجوم الفن بختام القومي للسينما في دورته الـ 22.. صور

فيديو

الصحة تغلق 298 منشأة طبية مخالفة
بدء احتفالية المولد النبوي الشريف بتلاوة القرآن الكريم.. فيديو
بث مباشر.. احتفال المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس السيسى
هالة السعيد: مصر تولى أهمية كبرى للشباب والنساء في رؤية 2030..فيديو
الكان ٢٠١٩.. تنتظر أول ظهور للمرابطين ومدغشقر وطموحات مشروعة لليبيا وليبيريا وغينيا بيساو.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟