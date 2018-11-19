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تعليم

التعليم تعلن مشاركتها مع بنك المعرفة المصري في معرض Cairo ICT 2018

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:34 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها سوف تشارك مع بنك المعرفة المصري في معرض Cairo ICT 2018 ، والمقرر تنظيمه خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2018.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي لها ، أن المشاركة سوف تكون في بالمعرض والمؤتمر الدولى للتعليم الذى سيحمل اسم “LEARN-TECH MEA”!

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق الدورة 22 من معرض القاهرة الدولى للاتصالات Cairo ICT، فى الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر بمركز مصر، للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة ، وقد حظي هذا المعرض على مدار الــ 5 سنوات الماضية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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