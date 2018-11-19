الأوقاف: لا ندخر جهدا لتصحيح المفاهيم الخاطئة للدين ..فيديو

قال الشيخ جابر طايع، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع يده اليوم على الحقيقة عندما قال إن ما أصاب مصر من إرهاب هو نتيجة مفاهيم خاطئة للدين.





وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "TEN" اليوم، الإثنين، أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة.



