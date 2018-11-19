ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الأوقاف: لا ندخر جهدا لتصحيح المفاهيم الخاطئة للدين ..فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:43 م
الشيخ جابر طايع
الشيخ جابر طايع
ندى فتح الله
قال الشيخ جابر طايع، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع يده اليوم على الحقيقة عندما قال إن ما أصاب مصر من إرهاب هو نتيجة مفاهيم خاطئة للدين.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "TEN" اليوم، الإثنين، أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة.

وأشار إلى أن الوزارة أعددت أكاديمية لتدريب الدعاة وفق المنهج الخاص بأن لا يخرج التدريب عالمًا دينيًا فقط، بل عالمًا في كافة المجالات، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال كلمته بالاحتفالية الخاصة بالمولد النبوي الشريف، لنتماشى مع متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.
loading...

ترشيحاتنا

جماعة الحوثي تعلن وقف الهجمات الصاروخية على الإمارات والسعودية

أبرزهم الجوزاء والعقرب.. احذري الزواج من 4 رجال

الكنيسة الكاثوليكية فى ذكرى المولد النبوي الشريف: حفظ الله مصر وشعبها

النادي المصري يوجه رسالة دعم مؤثرة للخطيب

مندوبة وسط أفريقيا بمنظمة الغذاء العالمي تدشن هاشتاج #صباح_الإنسانية للسيسي

الأمن الوطني: خلية عنقودية لـ تنظيم المرابطون تضم زوج شقيقة هشام عشماوي

تجار باب البحر عن حلوى المولد: الأسعار رخيصة.. والإقبال كبير.. فيديو

وفاة عامل مصري بالأردن أثناء عمله بمشروع صرف صحي

شاهد .. أول فيديو لانتحارية تفجر نفسها بكمين شيشاني

7 أنواع من الرجال احذري الارتباط بهم.. أبرزهم البصباص والشكاك.. فيديو

الكويت : الشجرة الملعونة وراء غرق البلاد بالسيول

تريند النجوم على تويتر في أسبوع..هنا شيحة تتصدر اليوم بعد نشر أحمد فلوكس صورة من شهر العسل بدبي.. و#غادة_عبدالرازق_أفشل_ممثله يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وأحمد زكي وهند رستم حاضران بذكرى ميلادهما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

كارثة .. طفل يدفع بآخر إلى سلم كهربائي ويتسبب في سقوطه.. فيديو
غادة عادل تنهار من البكاء: مبحبش حد يقول لي عينيك حلوة.. فيديو
الزنط: السيسي أعاد هندسة علاقات مصر الخارجية بشكل محترم ..فيديو
الجامعة العربية: الأزمة السورية الأكثر تعقيدا في المنطقة ..فيديو
غرف الغضب .. كسر براحتك وفك عن نفسك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟