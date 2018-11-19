الأوقاف: لا ندخر جهدا لتصحيح المفاهيم الخاطئة للدين ..فيديو

قال الشيخ جابر طايع، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع يده اليوم على الحقيقة عندما قال إن ما أصاب مصر من إرهاب هو نتيجة مفاهيم خاطئة للدين.
وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "TEN" اليوم، الإثنين، أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة.
وأشار إلى أن الوزارة أعددت أكاديمية لتدريب الدعاة وفق المنهج الخاص بأن لا يخرج التدريب عالمًا دينيًا فقط، بل عالمًا في كافة المجالات، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال كلمته بالاحتفالية الخاصة بالمولد النبوي الشريف، لنتماشى مع متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.