ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط المكتبة التاريخية بمدينة نصر ..صور

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:17 م
رئيس الحي برفقة نائب
رئيس الحي برفقة نائب المحافظ في الحملة
عبد العزيز جمال
شنّت الأجهزة التنفيذية شرق مدينة نصر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتصدي للمخالفات بشوارع الحي، برئاسة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والمهندس مصطفى عبد العزيز رئيس الحي، برفقة شرطة المرافق. 

وأكد رئيس الحي، أن الحملة شملت إزالة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين أمام المكتبة التاريخية وتسكين سوق المنهل الجديد ورفع كفاءة المنطقة من حيث النظافة والانارة والطرق ، وتم وضع المضبوطات بمخزن الحي.

من جانبه شدّد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على عدم السماح قطعيًا لوجود مخالفات في جميع أحياء القاهرة، والقيام بشن حملات مفاجئة على جميع أحياء الشارع القاهري ورصد المخالفات وتقديم تقرير فوري بشأن القضاء على هذه المخالفات والإشغالات.

وفي سياق متصل أعلن المهندس مصطفى عبد العزيز عن تطوير ورفع كفاءة الإنارة بشارع أحمد فخرى بتركيب كشافات ليد ودهان الأعمدة.



حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط المكتبة التاريخية بمدينة نصر ..صور
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط المكتبة التاريخية بمدينة نصر ..صور
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط المكتبة التاريخية بمدينة نصر ..صور
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط المكتبة التاريخية بمدينة نصر ..صور
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط المكتبة التاريخية بمدينة نصر ..صور
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط المكتبة التاريخية بمدينة نصر ..صور
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط المكتبة التاريخية بمدينة نصر ..صور
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط المكتبة التاريخية بمدينة نصر ..صور
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط المكتبة التاريخية بمدينة نصر ..صور
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط المكتبة التاريخية بمدينة نصر ..صور
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط المكتبة التاريخية بمدينة نصر ..صور
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط المكتبة التاريخية بمدينة نصر ..صور
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط المكتبة التاريخية بمدينة نصر ..صور
loading...

ترشيحاتنا

الكويت : الشجرة الملعونة وراء غرق البلاد بالسيول

أحمد موسى: لا تستطيع أي دولة في العالم فرض عقوبات على السعودية .. فيديو

فيديوجراف: أم تقيد طفلتها في السرير للجلوس مع صديقها.. فكانت الفاجعة

جماعة الحوثي تعلن وقف الهجمات الصاروخية على الإمارات والسعودية

السترات الصفراء تستعد لأكبر مسيرة بالخيول والسيارات لعرقلة باريس

شاهد.. رسائل مؤثرة من نجوم الكرة المصرية لـ محمود الخطيب

كارثة .. طفل يدفع بآخر إلى سلم كهربائي ويتسبب في سقوطه.. فيديو

شاهد .. أول فيديو لانتحارية تفجر نفسها بكمين شيشاني

مندوبة وسط أفريقيا بمنظمة الغذاء العالمي تدشن هاشتاج #صباح_الإنسانية للسيسي

الحكومة و50 سفيرا يحتفلون بعرض آثار يويا وتويا.. صور

أحمد موسى يطالب بسحب الاستثمارات الخليجية من تركيا .. فيديو

حبس زوج قتل زوجته خنقا لاكتشافه خيانتها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

النجار: السيسي يركز على دور المؤسسات الدينية في مواجهة الفكر المتطرف.. فيديو
الصحة: 10 ملايين مواطن خضعوا لفحص فيروس سي .. فيديو
كارثة .. طفل يدفع بآخر إلى سلم كهربائي ويتسبب في سقوطه.. فيديو
غادة عادل تنهار من البكاء: مبحبش حد يقول لي عينيك حلوة.. فيديو
الزنط: السيسي أعاد هندسة علاقات مصر الخارجية بشكل محترم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟