حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط المكتبة التاريخية بمدينة نصر ..صور

شنّت الأجهزة التنفيذية شرق مدينة نصر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتصدي للمخالفات بشوارع الحي، برئاسة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والمهندس مصطفى عبد العزيز رئيس الحي، برفقة شرطة المرافق.





وأكد رئيس الحي، أن الحملة شملت إزالة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين أمام المكتبة التاريخية وتسكين سوق المنهل الجديد ورفع كفاءة المنطقة من حيث النظافة والانارة والطرق ، وتم وضع المضبوطات بمخزن الحي.





من جانبه شدّد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على عدم السماح قطعيًا لوجود مخالفات في جميع أحياء القاهرة، والقيام بشن حملات مفاجئة على جميع أحياء الشارع القاهري ورصد المخالفات وتقديم تقرير فوري بشأن القضاء على هذه المخالفات والإشغالات.





وفي سياق متصل أعلن المهندس مصطفى عبد العزيز عن تطوير ورفع كفاءة الإنارة بشارع أحمد فخرى بتركيب كشافات ليد ودهان الأعمدة .







