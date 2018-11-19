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محافظات

محافظ المنيا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:03 م
اللواء قاسم حسين
اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
ايمن رياض
شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد العارف بالله سيدى أحمد الفولى.

حضر الاحتفالية اللواء محمد الخليصي مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد، واللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة المنيا، وأحمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، والعقيد أكرم على المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلس الشعب و قيادات الأوقاف والأئمة والدعاة والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة عدد من آيات الذكر الحكيم، أعقبها بعض المدائح النبوية في حب الرسول الكريم، كما قدم كلمة مديرية الأوقاف الشيخ البدرى السمان ركابي، وكيل مديرية الأوقاف، والذي أوضح خلالها فضائل الاقتداء بسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والقيم الإنسانية والعبرة والقدوة الحسنة من عطر السيرة النبوية ومدى سماحة الرسول الكريم ومكارم الأخلاق، كما أشار إلى سماحة الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو للمحبة والسلام والإخاء بين مختلف الطوائف ونبذ الفرقة.
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