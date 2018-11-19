باحث: جبريل نزل على سيدنا محمد 24 ألف مرة

قال الدكتور عبد الباسط سيد، الباحث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية، إن كتاب خزانة الأسرار ذكر أن سيدنا جبريل -عليه وسلم- نزل على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- 24 ألف مرة خلال 23 عامًا مدة نزول القرآن على النبي محمد.



وأضاف «سيد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المسلمون يتساءلون»، المذاع على فضائية «المحور»، أن سيدنا جبريل -عليه وسلم- نزل على سيدنا موسى -عليه السلام- 50 مرة، وعلى سيدنا إبراهيم -عليه السلام- 12 مرة، وعلى سيدنا عيسى -عليه السلام- 9 مرات.



وأشار إلى أن سيدنا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- كان مُحيطًا بكل العلوم، وتحدث في كل العلوم مثل علم الوراثة وعلم الأجنة.