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ديني

باحث: جبريل نزل على سيدنا محمد 24 ألف مرة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:05 م
الدكتور عبد الباسط
الدكتور عبد الباسط سيد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور عبد الباسط سيد، الباحث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية، إن كتاب خزانة الأسرار ذكر أن سيدنا جبريل -عليه وسلم- نزل على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- 24 ألف مرة خلال 23 عامًا مدة نزول القرآن على النبي محمد.

وأضاف «سيد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المسلمون يتساءلون»، المذاع على فضائية «المحور»، أن سيدنا جبريل -عليه وسلم- نزل على سيدنا موسى -عليه السلام- 50 مرة، وعلى سيدنا إبراهيم -عليه السلام- 12 مرة، وعلى سيدنا عيسى -عليه السلام- 9 مرات.

وأشار إلى أن سيدنا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- كان مُحيطًا بكل العلوم، وتحدث في كل العلوم مثل علم الوراثة وعلم الأجنة.
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