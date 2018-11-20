طريقة سحرية لتنظيف الحمامات دون انتقال الأمراض

تعتبر المراحيض هي أكثر الأماكن التي تحتاج للتنظيف؛ تجنبا لانتقال الأمراض.



وحول هذا الشأن؛ قدم موقع "homify" بعض النصائح السحرية؛ لجعل مهمة تنظيف الحمام سهلة وبسيطة.



وأشار الموقع إلى تركيبة يمكن من خلالها إزالة الأوساخ التي تترسب وتتراكم حول البالوعات وداخلها، وبالمراحيض، تشمل "كوب بودرة بيكنج باودر.. وكوب خل أبيض".



وتتم عملية التنظيف من خلال سكب كوب من بودرة البيكنج باودر ثم كوب الخل، وترك المكان المتسخ من 5 إلى 10 دقائق، ثم نسكب عليه كوبا من الماء المغلي؛ لتصريف الأوساخ.