ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة سحرية لتنظيف الحمامات دون انتقال الأمراض

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:08 ص
صدى البلد
ريهام قدري
تعتبر المراحيض هي أكثر الأماكن التي تحتاج للتنظيف؛ تجنبا لانتقال الأمراض.

وحول هذا الشأن؛ قدم موقع "homify" بعض النصائح السحرية؛ لجعل مهمة تنظيف الحمام سهلة وبسيطة.

وأشار الموقع إلى تركيبة يمكن من خلالها إزالة الأوساخ التي تترسب وتتراكم حول البالوعات وداخلها، وبالمراحيض، تشمل "كوب بودرة بيكنج باودر.. وكوب خل أبيض".

وتتم عملية التنظيف من خلال سكب كوب من بودرة البيكنج باودر ثم كوب الخل، وترك المكان المتسخ من 5 إلى 10 دقائق، ثم نسكب عليه كوبا من الماء المغلي؛ لتصريف الأوساخ.
loading...

ترشيحاتنا

6 معلومات عن مدينة وعد الشمال التي يفتتحها العاهل السعودي الخميس المقبل

حلا شيحة تكشف عن طريقة إنقاص وزنها بدون ريجيم.. فيديو

حلا شيحة في أول ظهور إعلامي لها: خلع الحجاب حاجة بيني وبين ربنا

إطلاق نار في مدينة دنفر الأمريكية.. ومقتل 2 وإصابة آخرين

قتلى في إطلاق نار داخل مستشفى بشيكاغو

سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو

ذعر بالعراق بعد سقوط جسم غريب في الكوت.. فيديو

السعودية: الملك سلمان وولي العهد خط أحمر.. وتركيا لم تسلمنا أي أدلة حول قضية خاشقجي

عصام عبد المنعم: كوبر أسوأ مدرب في تاريخ منتخب مصر.. فيديو

هل عدم استجابة الدعاء غضب من الله تعالى ؟ أمين الفتوى يرد

سعد الصغير ينهار من البكاء: نفسي أشوف أمي.. فيديو

طلعت يوسف يكشف حقيقة مفاوضات القطبين مع محمود وحيد.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

فيديو

سمير فرج: إسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران للسلاح النووي
سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman
سمير فرج يكشف سبب بناء مصر علاقات قوية مع إريتريا.. فيديو
شاهد.. لحظة اعتداء سفاح السويس على الفتيات في الشارع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟