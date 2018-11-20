قرينة الرئيس: سعدت بالنماذج الناجحة والملهمة في منطقة ريادة الأعمال بمنتدى الشباب.. صور

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إنها سعدت بالمرور على منطقة ريادة الأعمال "Startup Vein"، خلال منتدى شباب العالم، ورؤية تلك النماذج الشبابية الناجحة والملهمة من روّاد الأعمال الشباب، والشركات المصرية الناشئة.



وكتبت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "سعدت بالمرور على منطقة ريادة الأعمال "Startup Vein" خلال منتدى شباب العالم ورؤية تلك النماذج الشبابية الناجحة والملهمة من روّاد الأعمال الشباب والشركات المصرية الناشئة".



وتابعت: "أرجو أن تكون تلك الساحة هي بداية انطلاق لمبادرات وشراكات ناجحة بين الشركات والشباب والمستثمرين في مصر والعالم".



واختتمت: "مررت على متحف الأعمدة السبع، والذي استعرض ملامح الشخصية المصرية بأسلوب عرض شيّق وجذّاب".