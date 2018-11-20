تعرف على حقيقة مرض سمية الخشاب الأسباب وأعراضه وأثره

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن تعرضها للإصابة بتضخم في الطحال، أسفر عن استئصاله.



وفيما يلي نرصد التفاصيل بشأن هذا المرض، وسبب الإصابة به، وفقا لما جاء بموقع "ويب ميد"، والذي اشار إلى أن الطحال مكانه تحت القفص الصدري مباشرة؛ أي في الجزء الأيسر العلوي من البطن ونحو ظهرك، وهو جزء من الجهاز الليمفاوي، حيث يعمل كـ"شبكة الصرف" الذي يدافع عن جسمك ضد العدوى، ويسميه الأطباء الجندي المجهول .



وتقوم خلايا الدم البيضاء المنتجة في الطحال، بإزالة البكتيريا، والأنسجة الميتة، والمواد الغريبة من الدم، كما يمر الدم من خلاله، ويحافظ الطحال أيضا على خلايا الدم الحمراء، والبيضاء السليمة، والصفائح الدموية.



وتساعد الصفائح الدموية على تجلط الدم، حيث يعد الطحال من مرشحات الدم، والتي تقوم بإزالة خلايا الدم غير الطبيعية من مجرى الدم.



ويبلغ حجم الطحال عادة مثل قبضة اليد الخاص بك، ولكن توجد بعض الأمراض يمكن أن تتسبب في تضخم الطحال، وتجعله أكبر بعدة مرات من حجمه الطبيعي.



ويشارك الطحال في العديد من الوظائف، ويمكن للعديد من الظروف أن تؤثر عليه.



أسباب الإصابة بالطحال الموسع "المتضخم"، وفقا للموقع، تشمل "الالتهابات، أو تليف الكبد، وأمراض الكبد الأخرى، وأمراض الدم، ومشاكل مع الجهاز الليمفاوي" وغيرها.



وحدد الموقع بعض الأسباب الشائعة لللإصابة بتضخم الطحال:



١- العدوى الفيروسية، مثل كريات الدم البيضاء.



٢- الالتهابات الطفيلية، مثل داء المقوسات.



٣- العدوى البكتيرية، مثل التهاب الشغاف (عدوى صمامات القلب).



٤- اللوكيميا، وهو السرطان الذي يحدث خللا في خلايا الدم البيضاء خلايا الدم الطبيعية.



٥- سرطان الغدد الليمفاوية، سرطان الأنسجة الليمفاوية، مثل مرض هودجكين.



وتشمل الأسباب الأخرى للطحال الموسع ما يلي:



١- الأمراض الالتهابية مثل الساركويد، الذئبة، والتهاب المفاصل الروماتويدي.



٢- الصدمة، مثل الإصابة أثناء الرياضة .



٣- سرطان "ميتا ستاسي".



٤- خراج كبير يسبب عدوى بكتيرية.



5- مرض جوشر، الداء النشواني، أو أمراض تخزين الجليكوجين.



ويمكن أن يؤدي تضخم الطحال إلى مضاعفات خطيرة، في معظم الحالات، ويكون المريض بحاجة إلى استئصاله باجراء عملية جراحية، أو من خلال استخدام منظار البطن من خلال شقوق صغيرة، تسمح للجراح عرض وإزالة الطحال.



ويتسبب إزالة الطحال الخاص بك، في قصور بإزالة بعض البكتيريا من جسمك بشكل فعال، ما يجعل صاحبه أكثر عرضة للإصاةب ببعض الالتهابات، لذلك هناك حاجة للحصول على لقاحات أو أدوية أخرى لمنع العدوى.