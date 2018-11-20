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أخبار العالم

واشنطن بوست: إيفانكا ترامب استخدمت حسابها الشخصي لتنسيق أعمال حكومية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:41 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مساء أمس الاثنين، عن أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي استخدمت البريد الإلكتروني الخاص بها في القيام بأعمال حكومية، وهو ما يعد انتهاكًا للقوانين الفيدرالية المتعلقة بالمسئولين الحكوميين. 

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادرها الخاصة، إن رسائل البريد الإلكتروني الخاص بـ"إيفانكا" لم يتضمن معلومات سرية، وكان معظمها يتعلق بقضايا الجدولة، مشيرةً إلى أن استخدامها لذلك الحساب، انتهى؛ عندما تم إبلاغها باللوائح ذات الصلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ركز في حملته الانتخابية لعام 2016 ضد هيلاري كلينتون، بشكل مكثف على استخدام وزيرة الخارجية السابقة، لخادم بريد إلكتروني خاص، وحذف مجموعة من البيانات.
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