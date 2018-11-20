واشنطن بوست: إيفانكا ترامب استخدمت حسابها الشخصي لتنسيق أعمال حكومية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مساء أمس الاثنين، عن أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي استخدمت البريد الإلكتروني الخاص بها في القيام بأعمال حكومية، وهو ما يعد انتهاكًا للقوانين الفيدرالية المتعلقة بالمسئولين الحكوميين.





وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادرها الخاصة، إن رسائل البريد الإلكتروني الخاص بـ"إيفانكا" لم يتضمن معلومات سرية، وكان معظمها يتعلق بقضايا الجدولة، مشيرةً إلى أن استخدامها لذلك الحساب، انتهى؛ عندما تم إبلاغها باللوائح ذات الصلة.



