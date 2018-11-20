شاهد.. مومياء يويا وتويا في تابوتين بهيئة أوزيرية

رصدت كاميرا موقع "صدى البلد" خلال الاحتفال بمرور 116 عاما على افتتاح المتحف المصري بالتحرير، مساء الاثنين، مومياء كلا من "يويا" و"تويا" اللتان عرضتا ضمن المجموعة الكاملة لهما في المتحف، وذلك بسيناريو جديد ضمن مشروع تطوير المتحف.



صباح عبد الرازق مدير عام المتحف كشفت لنا حكاية المومياءين، وقالت: "دفن يويا وتويا والدا الملكة تي كل منهما علي حدة في تابوتين بهيئة أوزيرية،الواحد داخل الأخر،وتحتويهما مقصورة خارجية علي زلاجة مقصورة مصر العليا "بر- نو" ومقصورة مصر السفلي "بر- ور" علي التوالي، بينما كان تابوت يويا يقع في الجزء الشمالي بالقرب من المدخل، وتابوت تويا يقع في الجزء الجنوبي من غرفة الدفن.



واشارت إلى أن المقصورتين غُطِّيتا بطبقة من القار اللامع مع أشرطة مذهبة عليها نصوص كما في تابوت يويا الخارجي، وكان تابوت تويا الخارجي مذهبا بالكامل، بينما احتوي تابوت يويا الداخلي علي خلفية من رقائق الفضة مع زخارف مذهبة وتطعيمات زجاجية، وكان تابوت تويا الداخلي مذهبا، وكلاها مغطي برقائق الفضة من الداخل، ووضعتا في حاويتين من الكارتوناج المشغول المذهب.



وأوضحت ان قناع مذهب ذي تفاصيل مطعمة، غطي رأس كل مومياء منهما، مشيرة إلى أن قناع يويا خضع لأعمال الترميم قبل عدة سنوات في المتحف المصري.



وقال إن الأثاث الجنائزي للزوجين يضم أيضا صناديق كانوبية علي شكل مقصورات مصر السفلي"بر-ور" بها أواني من الألباستر بأغطية علي هيئة رأس أدمي، تحتوي علي أحشائهما المحنطة ملفوفة بالكتان، ولها أقنعة مصغرة، أما تماثيل الأوشابتي الخاصة بكل من يويا وتويا؛ فقد وضعت في صناديق مستقلة.



وأضافت أن اللصوص أزالوا أغطية التوابيت والأقنعة وبعض لفائف المومياءين- في زمن سابق-؛ بحثا عن الحلي والآثار الثمينة، لذا كان وجه يويا وتويا بشعرهما الأبيض البالغين من العمر 60 عاما عند الوفاة مرئيين بوضوح، حين اكتشفت المقبرة، وعثر علي الشعر المستعار الجنائزي لـ"تويا" علي رف صخري بجانب مدخل المقبرة الثاني المغلق والمختوم، كما عثر على شعر مستعار آخر بالقرب من تابوتيهما.