السكة الحديد تبحث توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لتوفير خدماتها للمواطنين.. صور

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أنه تم بحث دراسة فتح منافذ بيع تذاكر قطارات السكك الحديدية للقطارات المكيفة فى بعض مكاتب البريد مع وضع ضوابط معينة لعمليات البيع للقضاء على السوق السوداء.





جاء ذلك خلال اللقاء المشترك بين رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد ورئيس وقيادات هيئة البريد، حيث تم بحث توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة السكة الحديد وهيئة البريد فى مجالات نقل طرود البريد على كافة خطوط السكك الحديدية وكذا طلب هيئة البريد إنشاء أكشاك بريدية فى عدد ١٢ محطة رئيسية من محطات السكك الحديدية كمرحلة أولى تتولى تقديم كافة الخدمات البريدية فى إطار التحول الرقمى الذى يتم تطبيقه فى عدد من المشروعات لتقديم خدمات للمواطنين من خلال محطات السكك الحديدية ومكاتب البريد.





كما تم مناقشة بعض النقاط الأخرى التى سوف يتم دراستها وتطبيقها بين الهيئتين فى المستقبل القريب.



