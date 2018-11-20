نادي الحمام يستعد لمواجهة دمنهور الخميس المقبل

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام اليوم مرانه الرئيسي على ملعب مركز شباب الحمام الذي سيستضيف لقاء دمنهور الخميس القادم ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري القسم الثاني .



حرص مصطفى عبده المدير الفني لفريق الحمام على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية استعدادا للقاء واستقر بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء.



جدير بالذكر أن فريق الحمام يحتل المركز الثانى عشر في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد ٨ نقاط.