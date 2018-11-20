ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نادي الحمام يستعد لمواجهة دمنهور الخميس المقبل

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:57 م
صدى البلد
عبدالله هشام
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام اليوم مرانه الرئيسي على ملعب مركز شباب الحمام الذي سيستضيف لقاء دمنهور الخميس القادم ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري القسم الثاني .

حرص مصطفى عبده المدير الفني لفريق الحمام على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية استعدادا للقاء واستقر بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء.

جدير بالذكر أن فريق الحمام يحتل المركز الثانى عشر في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد ٨ نقاط.
loading...

ترشيحاتنا

متعلقات الرسول في ذكرى مولده ..فيديو

ولي العهد السعودي يزور مصر مطلع الأسبوع المقبل

وزيرة الهجرة تلتقي سفير السعودية بالقاهرة لمتابعة قضية المصري المحكوم عليه بالإعدام

مصرع مصريين وإصابة 11 آخرين في حادثي سير بالكويت

شابة تعقد قرانها وهي على فراش الموت .. صور

مفاجأة حول مستقبل النني مع أرسنال

فوضى في شوارع فرنسا بسبب احتجاجات السترات الصفراء.. فيديو

تطورات جديدة في واقعة الترويج الإلكتروني لبيع أسد في أسيوط

مصدر أمني ينفي غلق محطة مترو الأوبرا

عطل مفاجئ لـ فيسبوك في مصر والعالم

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن

تواجد مصرى فى كأس العالم للأندية رغم هزيمة الأهلى أمام الترجى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ المنيا يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز ملوي.. صور

رسم بالألوان وكنافة ومشروبات بالمجان أبرز مشاهد احتفالات أهالى الخانكة بالمولد

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن

احتفالا بالمولد.. صلح بين عائلتي زقووق وأولاد فراج بساحل سليم فى أسيوط

في عيد ميلادها الـ39.. 20 صورة تكشف أناقة هند صبري

فيديو

هاني جمال: كان لدي شغف لنحت تمثال مجدي يعقوب.. فيديو
اختبار مبتكر يتنبأ بذكاء الطفل قبل ولادته.. فيديو
الإعلامية لمياء فهمي: انتصرت على السرطان أنا وزوجي بالإرادة.. فيديو
أستاذة أورام تكشف 5 أسباب خطيرة تؤدي للإصابة بالسرطان.. فيديو
في يومه العالمي.. سبل لتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطفل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟