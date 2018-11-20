لحظة وصول هانى رمزى مهرجان القاهرة ..فيديو

وصل الفنان هانى رمزى للسجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائى، والتقط عددا من الصور على السجادة الحمراء، وارتدى بذلة سوداء اللون.



يُذكر أن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، سيعرض حصريًا على قناة دي إم سي في السابعة والنصف مساء اليوم ، وسيعرض في الافتتاح الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018، من إخراج بيتر فاريلي وﺗﺄﻟﻴف بريان هايز كوري وبطولة النجوم فيجو مورتينسون، ماهرشالا على، ليندا كارديليني









