ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

لحظة وصول هانى رمزى مهرجان القاهرة ..فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:55 م
صدى البلد
سمر سعد
وصل الفنان هانى رمزى للسجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائى، والتقط عددا من الصور على السجادة الحمراء، وارتدى بذلة سوداء اللون.

يُذكر أن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، سيعرض حصريًا على قناة دي إم سي في السابعة والنصف مساء اليوم ، وسيعرض في الافتتاح الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018، من إخراج بيتر فاريلي وﺗﺄﻟﻴف بريان هايز كوري وبطولة النجوم فيجو مورتينسون، ماهرشالا على، ليندا كارديليني




loading...

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي يلتقط سيلفي مع المواطنين في تبوك .. صور

150 صورة للنجوم على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ربيع ياسين ردا على الأهلي بيكسب بالحكام: كلام أونطة

كيلو لحمة ينهي حياة صاحب محل بلياردو

25 % زيادة في الرحلات الروسية إلى المنتجعات المصرية

ميرور: النني قريب من الانضمام لبطل الدوري الإنجليزي مقابل 15 مليون

عواجيز المولد.. شيخوخة تصارع عناء السفر للاحتفال بمولد النبى.. صور

3 أشهر بحث لكشف غموض جريمة العيد.. زوج أوسيم: مراتي حطت راسي في الوحل وخلفت من راجل تاني

السعودية والإمارات تقدمان 500 مليون دولار لأغراض إنسانية باليمن

أستاذة أورام تكشف 5 أسباب خطيرة تؤدي للإصابة بالسرطان.. فيديو

يقتل القتيل ويمشي في جنازته.. خنق رفيق غربته وشق بطنه ووضع داخلها "جبس"

تحذير جديد من زجاجات المياه البلاستيك: تسبب السرطان.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منال سلامة بإطلالة رائعة فى مهرجان القاهرة السينمائى

Thuraya X5 أول هاتف قمر صناعي ذكي في العالم .. صور

درة بإطلالة ملكية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

بعد ساعات.. فتاة الفستان تتلقى عروضًا للزواج و مازالت تفكر.. صور

بوسى شلبى بإطلالة أنثوية رقيقة فى مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

العامة للاستثمار: شهادة دولية بأكبر إصلاحات يشهدها الاقتصاد القومى
ليلى علوي تعلن موعد عرض مسلسلها التاريخ السري لكوثر
العامة للاستثمار: حجم الاقتراض في مصر معقول.. والاستثمار الخاص زاد بنسبة 27%
فيديوجراف | أزمة الوقود تشعل فرنسا
شريف منير يغازل نيللى كريم على الهواء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟